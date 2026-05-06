Diburu Polisi, Kiai Cabul Pati Menghilang, Diduga Kabur ke Luar Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) turun tangan memburu Ashari pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Quran Ndholo Kusumo Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

Ashari merupakan tersangka pencabulan 50 santriwati di pondoknya sendiri.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan pengejaran dilakukan karena Ashari dua kali mangkir dalam pemeriksaan sebagai tersangka di Polresta Pati. Kini, aparat Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng diterjunkan untuk menangkap paksa kiai cabul tersebut.

"Kami hari ini melakukan pengejaran terhadap pengasuh pondok pesantren tersebut. Tentunya sudah tidak akan dilakukan pemanggilan lagi, tetapi upaya penangkapan," kata Artanto kepada wartawan di Mako Ditreskrimum Polda Jateng, Rabu (6/6).

Dalam kasus yang menyorot perhatian publik ini, pihaknya mengatakan Polda Jateng menyokong penuh Polresta Pati.

Pasalnya, berdasarkan keterangan pihak keluarga pelaku, kiai pencabul puluhan santriwati itu diduga kabur ke luar Jateng.

"Dari hasil tersebut, diketahui bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat dan diduga berada di luar wilayah Jawa Tengah," ujarnya.

Kombes Artanto mengatakan bahwa hingga saat ini korban yang melaporkan dugaan kasus pencabulan baru satu orang. Pihaknya mengimbau para korban lainnya agar tidak ragu melaporkan ke aparat kepolisian.