JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Diburu Polisi, Kiai Cabul Pati Menghilang, Diduga Kabur ke Luar Jateng

Diburu Polisi, Kiai Cabul Pati Menghilang, Diduga Kabur ke Luar Jateng

Rabu, 06 Mei 2026 – 14:24 WIB
Diburu Polisi, Kiai Cabul Pati Menghilang, Diduga Kabur ke Luar Jateng - JPNN.com Jateng
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) turun tangan memburu Ashari pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Quran Ndholo Kusumo Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

Ashari merupakan tersangka pencabulan 50 santriwati di pondoknya sendiri.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan pengejaran dilakukan karena Ashari dua kali mangkir dalam pemeriksaan sebagai tersangka di Polresta Pati. Kini, aparat Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng diterjunkan untuk menangkap paksa kiai cabul tersebut.

Baca Juga:

"Kami hari ini melakukan pengejaran terhadap pengasuh pondok pesantren tersebut. Tentunya sudah tidak akan dilakukan pemanggilan lagi, tetapi upaya penangkapan," kata Artanto kepada wartawan di Mako Ditreskrimum Polda Jateng, Rabu (6/6).

Dalam kasus yang menyorot perhatian publik ini, pihaknya mengatakan Polda Jateng menyokong penuh Polresta Pati.

Pasalnya, berdasarkan keterangan pihak keluarga pelaku, kiai pencabul puluhan santriwati itu diduga kabur ke luar Jateng.

Baca Juga:

"Dari hasil tersebut, diketahui bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat dan diduga berada di luar wilayah Jawa Tengah," ujarnya.

Kombes Artanto mengatakan bahwa hingga saat ini korban yang melaporkan dugaan kasus pencabulan baru satu orang. Pihaknya mengimbau para korban lainnya agar tidak ragu melaporkan ke aparat kepolisian.

Polda Jateng turun tangan memburu Ashari pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Quran Ndholo Kusumo Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kiai cabul polda jateng polisi buron kabur Kiai santriwati pencabulan Pati

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU