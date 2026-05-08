JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Kiai asal Pati yang Lecehkan Puluhan Santri Ditangkap di Wonogiri, Fakta Miris Ini Terkuak

Kiai asal Pati yang Lecehkan Puluhan Santri Ditangkap di Wonogiri, Fakta Miris Ini Terkuak

Jumat, 08 Mei 2026 – 08:35 WIB
Kiai asal Pati yang Lecehkan Puluhan Santri Ditangkap di Wonogiri, Fakta Miris Ini Terkuak - JPNN.com Jateng
Kapolresta Pati Kombes Pol. Jaka Wahyudi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto, Kasat Reskrim Kompol Dika HW, Kepala Kemenag Pati Ahmad Syaiku, serta Kepala UPTD PPA Dinsos P3AKB Pati Hartono menunjukkan barang bukti kasus pencabulan pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jateng, di Mako Polresta Pati, Kamis (7/5/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.

jateng.jpnn.com, PATI - Pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo berinisial AS (51) ditangkap polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati di lingkungan pesantren selama bertahun-tahun.

Kapolresta Jaka Wahyudi mengungkap dugaan tindak pencabulan dan kekerasan seksual itu terjadi sejak Februari 2020 hingga Januari 2024 terhadap korban berinisial FA.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka AS diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan kekerasan seksual terhadap korban di lingkungan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo,” kata Jaka saat konferensi pers di Mapolresta Pati, Kamis (7/5).

Baca Juga:

Polisi menyebut modus pelaku dengan mengajak korban masuk ke kamar pribadi dengan alasan meminta dipijat. Setelah itu, korban diminta melepas pakaian sebelum pelaku diduga melakukan tindakan asusila.

“Tindakan pelecehan seksual tersebut dilakukan sebanyak sepuluh kali pada waktu berbeda,” ujar Jaka.

Menurut polisi, pelaku juga diduga menggunakan doktrin agama untuk memengaruhi korban. AS disebut menanamkan keyakinan bahwa murid harus menuruti guru agar ilmunya bisa terserap.

Baca Juga:

Kasus ini akhirnya terbongkar setelah korban memberanikan diri bercerita kepada ayahnya. Keluarga kemudian membawa korban menjalani visum dan melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke polisi.

Saat proses penyidikan berjalan, tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan dan melarikan diri. Tim gabungan dari Polresta Pati, Jatanras Polda Jateng, dan Resmob Mabes Polri akhirnya menangkap AS di Masjid Agung Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis pagi (7/5).

Pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo berinisial AS (51) ditangkap polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kiai cabul Pati Pelecehan Seksual pencabulan santri ponpes polisi fakta miris

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU