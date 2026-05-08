Kiai asal Pati yang Lecehkan Puluhan Santri Ditangkap di Wonogiri, Fakta Miris Ini Terkuak

jateng.jpnn.com, PATI - Pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo berinisial AS (51) ditangkap polisi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati di lingkungan pesantren selama bertahun-tahun.

Kapolresta Jaka Wahyudi mengungkap dugaan tindak pencabulan dan kekerasan seksual itu terjadi sejak Februari 2020 hingga Januari 2024 terhadap korban berinisial FA.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka AS diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan kekerasan seksual terhadap korban di lingkungan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo,” kata Jaka saat konferensi pers di Mapolresta Pati, Kamis (7/5).

Polisi menyebut modus pelaku dengan mengajak korban masuk ke kamar pribadi dengan alasan meminta dipijat. Setelah itu, korban diminta melepas pakaian sebelum pelaku diduga melakukan tindakan asusila.

“Tindakan pelecehan seksual tersebut dilakukan sebanyak sepuluh kali pada waktu berbeda,” ujar Jaka.

Menurut polisi, pelaku juga diduga menggunakan doktrin agama untuk memengaruhi korban. AS disebut menanamkan keyakinan bahwa murid harus menuruti guru agar ilmunya bisa terserap.

Kasus ini akhirnya terbongkar setelah korban memberanikan diri bercerita kepada ayahnya. Keluarga kemudian membawa korban menjalani visum dan melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut ke polisi.

Saat proses penyidikan berjalan, tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan dan melarikan diri. Tim gabungan dari Polresta Pati, Jatanras Polda Jateng, dan Resmob Mabes Polri akhirnya menangkap AS di Masjid Agung Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis pagi (7/5).