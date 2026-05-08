Viral Dosen UIN Walisongo Semarang Melecehkan Mahasiswi, Kampus Lakukan Investigasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang mahasiswi diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Kasus tersebut mencuat setelah tangkapan layar percakapan melalui layanan perpesanan WhatsApp viral di media sosial.

Isi percakapan dalam tangkapan layar itu mengarah pada tindakan bermuatan seksual.

UIN Walisongo Semarang kini tengah melakukan investigasi atas dugaan kasus tersebut.

Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Walisongo Semarang Kurnia Muhajarah mengatakan kampus berkomitmen untuk mengawal penanganan kasus hingga tuntas.

“Kami berkomitmen untuk mendampingi kasus ini sampai akhir. Tentunya secara prosedural kami membentuk tim investigasi,” ujar Kurnia dalam taklimat media di UIN Walisongo Semarang, Jumat (8/5).

Dia menjelaskan saat ini tim yang dibentuk masih bekerja mengumpulkan dan mendalami berbagai informasi terkait dugaan pelecehan tersebut.

“Hasil dari tim investigasi nanti akan kami susun secara kronologis beserta rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan,” katanya.