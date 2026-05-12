Gerombolan Bersenjata Tajam Geruduk Perumahan di Kudus, Polisi Buru Pelaku

jateng.jpnn.com, KUDUS - Warga kompleks perumahan di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dibuat resah setelah sekelompok pemuda diduga membawa senjata tajam dan menggeruduk kawasan tersebut pada Minggu (10/5) dini hari.

Aksi itu bahkan sempat terekam video dan viral di media sosial.

Kapolsek Bae Iptu Madiyono mengatakan polisi langsung bergerak seusai menerima laporan dari masyarakat terkait adanya gerombolan remaja yang meresahkan warga.

Baca Juga: Bea Cukai Kudus Bongkar Modus Baru Peredaran Rokok Ilegal

“Setelah menerima laporan, personel langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi,” kata Madiyono di Kudus, Selasa (12/5).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, insiden bermula ketika sejumlah remaja tengah berkumpul di kawasan perumahan tersebut. Tidak lama kemudian datang kelompok orang tak dikenal yang diduga melakukan provokasi hingga memicu ketegangan.

Beruntung, bentrokan tidak sampai terjadi. Kelompok tersebut memilih membubarkan diri setelah warga melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian.

Polisi kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memeriksa sejumlah saksi serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

“Kami masih melakukan pendalaman, termasuk identifikasi melalui CCTV dan keterangan para saksi. Kami juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Kudus untuk memburu kelompok yang membawa senjata tajam tersebut,” jelasnya.