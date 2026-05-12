Kasus Dosen Mesum Belum Menemui Titik Terang, Mahasiswa UIN Tagih Ketegasan Rektorat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gelombang protes mahasiswa di Universitas Islam Negeri Walisongo terus membesar menyusul mencuatnya dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang dosen berinisial Z.

Mahasiswa bahkan menantang Wakil Rektor I Imam Yahya dan Wakil Rektor III Umul Baroroh untuk hadir dalam debat terbuka di Kampus 3 UIN Walisongo, Senin (11/5), guna menjelaskan langkah kampus dalam menangani kasus tersebut.

Namun, hingga forum dimulai, pihak rektorat disebut belum memberikan kepastian hadir.

Koordinator Bidang Ekonomi, Sosial, dan Politik Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) UIN Walisongo Farid Muhammad mengatakan aksi itu dilakukan sebagai bentuk tekanan agar kampus tidak setengah hati menangani dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan akademik.

“Kami menuntut mitigasi lebih lanjut terkait penanganan kekerasan seksual yang terjadi di UIN Walisongo,” kata Farid kepada wartawan.

Kasus ini sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial setelah akun Instagram @pesan_uinws mengunggah tangkapan layar percakapan bernada vulgar yang diduga dikirim oleh terduga pelaku kepada mahasiswi.

Meski sejumlah korban mulai bersuara di media sosial, kasus tersebut hingga kini belum dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum.

Farid menyebut korban masih mengalami tekanan psikologis berat. Kondisi itu, menurut dia, diperparah oleh komentar negatif di media sosial yang justru menyudutkan korban.