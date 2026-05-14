Perempuan Autis di Semarang Hamil 5 Bulan, Diduga Disetubuhi Oknum LSM

Kamis, 14 Mei 2026 – 10:26 WIB
Ilustrasi pencabulan. Foto: Ricardo/JPNN com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan penyandang autisme berinisial AL (25), warga Pedurungan, Kota Semarang, diduga menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil lima bulan.

Kasus tersebut kini dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Terduga pelaku merupakan pria berinisial JD (40) yang disebut sebagai oknum pengurus lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Semarang.

Kuasa hukum korban, Zainal Abidin, mengatakan dugaan persetubuhan terhadap korban terjadi lebih dari satu kali.

“Korban mengalami kekerasan seksual dan disetubuhi kurang lebih dua kali,” kata Zainal, Kamis (15/4).

Menurut dia, pelaku juga sempat mengajak korban bertemu kembali untuk ketiga kalinya. Namun, hal itu tidak sampai terjadi.

Kasus tersebut terungkap setelah keluarga mengetahui kondisi korban yang ternyata sudah mengandung lima bulan.

Merasa terpukul, keluarga kemudian melaporkan dugaan tindak kekerasan seksual itu ke polisi pada 7 Mei 2026 dan meminta pendampingan hukum.

“Keluarga korban sangat terpukul. Insyaallah kami akan mendampingi korban secara gratis,” ujarnya.

