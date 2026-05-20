JPNN.com Jateng Kriminal Dua Nama Elite HIPMI Jateng Terseret Kasus Dugaan Penganiayaan

Rabu, 20 Mei 2026 – 15:33 WIB
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua petinggi HIPMI Jawa Tengah berinisial I dan T dilaporkan ke Polda Jawa Tengah atas dugaan penganiayaan terhadap salah satu anggota organisasinya sendiri.

Korban bernama Rais Nur Halim Kurniawan mengaku mengalami kekerasan fisik seusai agenda Business Camp HIPMI Jateng yang digelar di kawasan Kledung Park pada 7-8 Mei 2026.

Kasus itu kini resmi ditangani kepolisian setelah laporan masuk melalui SPKT Polda Jateng pada 14 Mei.

Kuasa hukum korban, Sukarman, menyebut kliennya mengalami tindakan kekerasan secara berulang hingga menyebabkan luka lebam di wajah dan cedera di sejumlah bagian tubuh.

Menurut dia, korban sempat dipiting pada bagian leher, dipukul berkali-kali, hingga diinjak saat berada di lokasi kejadian.

“Klien kami tidak melakukan perlawanan sedikit pun,” ujar Sukarman, Rabu (20/5).

Korban juga telah menjalani visum et repertum untuk mendokumentasikan luka yang dialami, termasuk kondisi mata yang mengalami pendarahan akibat benturan benda tumpul.

Selain pemeriksaan medis, tim kuasa hukum menyebut korban mengalami trauma psikologis pascakejadian.

