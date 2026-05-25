Beli Mobil Pakai Bukti Transfer Palsu, Pria Ini Kabur ke Hutan, Akhirnya Ditangkap

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Aksi dugaan penipuan dan penggelapan mobil dengan modus transfer palsu saat transaksi jual beli kendaraan diungkap aparat kepolisian di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Pelaku sempat membawa kabur mobil korban sebelum akhirnya ditangkap setelah melarikan diri ke area hutan.

Kapolsek Grobogan Sunarto mengatakan tersangka berinisial WJK diamankan setelah upaya pelariannya berakhir di kawasan hutan pada Sabtu (23/5) sekitar pukul 06.00 WIB.

Menurut polisi, kasus bermula ketika korban bernama Mulyono, warga Grobogan, menawarkan satu unit mobil Daihatsu Xenia 2014 warna silver melalui marketplace dan Facebook dengan harga Rp89 juta.

Pada Jumat (22/5) sekitar pukul 14.30 WIB, korban dihubungi seseorang melalui WhatsApp yang mengaku berminat membeli kendaraan tersebut. Pelaku kemudian meminta dijemput di Bundaran Getasrejo.

Setelah bertemu dan melihat kondisi mobil di rumah korban, keduanya menyepakati harga Rp82,5 juta.

Pelaku lalu mengirimkan bukti transfer pembayaran melalui WhatsApp. Saat korban hendak memastikan dana masuk ke rekening di ATM BRI Unit Grobogan, pelaku menawarkan diri mengantar sekaligus mencoba kendaraan.

Namun sesampainya di ATM BRI di Jalan Pangeran Puger, korban turun untuk mengecek saldo. Ketika diketahui uang belum masuk ke rekening, korban keluar dari ruang ATM dan mendapati mobil beserta pelaku sudah hilang.