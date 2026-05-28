Kiai Ponpes di Pekalongan Diduga Cabuli 25 Santriwati Selama 12 Tahun

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Sedikitnya 25 santriwati menjadi korban pencabulan kiai di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan ada santriwati yang hamil hingga melahirkan.

Namun, dari jumlah tersebut baru enam saksi korban yang telah melaporkan dugaan kasus pencabulan tersebut ke Polres Pekalongan Kota.

Sang kiai cabul tersebut bernama Abdul Khalim Fadlun (54). Dia adalah Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Padepokan Padang Ati di Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

“Untuk saksi korban sampai saat ini masih enam saksi. Dimungkinkan nanti ada penambahan apabila memang ada,” Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota AKP Setiyanto dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Polisi telah menangkap Abdul Khalim pada Rabu (27/3) pagi, sebelum Salat Iduladha 1447 Hijriah. Kini, Abdul telah ditetapkan tersangka dan dijebloskan ke sel.

“Kami telah melakukan gelar perkara dan mendapatkan dua alat bukti sehingga terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka,” kata AKP Setiyanto.

Tersangka selanjutnya ditahan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan. Kini, polisi sedang melengkapi administrasi penyidikan dan sesegera mungkin melakukan pemberkasan untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang telah dikantongi penyidik, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban saat kejadian.