8 Remaja di Jateng Ditangkap Polisi Buntut Pocong Jadi-jadian

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian mengamankan delapan remaja berkostum pocong yang meresahkan warga di Jawa Tengah. Mereka tidak ditahan karena masih di bawah umur.

Atas perbuatannya, polisi melakukan pembinaan terhadap para remaja itu hingga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Selanjutnya, mereka dikembalikan lagi kepada orang tuanya masing-masing.

Ulah para pocong jadi-jadian ini terciduk di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati pada Selasa (26/5) dan Terowongan Rel Kereta Api Timur Pasar Bunder Sragen pada Kamis (28/5).

Di Pati, lima remaja diamankan berinisial IR (16) sebagai pemeran pocong, dan empat pengonten media sosial (medsos) ASM (15), RIA (13), IM (13), HM (15). Kemudian di Sragen, berinisial RA (17) sebagai pemeran pocong, RG (17) dan JS (17) yang sebagai operator siaran langsung TikTok.

“Berdasarkan pengakuan para remaja yang terlibat, aksi itu hanya dibuat untuk bercandaan karena terpengaruh konten yang sedang ramai di media sosial,” ujar Kapolsek Tlogowungu AKP Mujahid, Kamis (28/5).

Di hadapan petugas dan orang tua, lima remaja itu mengakui kesalahan serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Mereka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu resah. Setiap informasi yang beredar diminta untuk dicek terlebih dahulu kebenarannya agar tidak menimbulkan keresahan atau kesalahpahaman di masyarakat.

Sementara itu, peristiwa di Sragen bermula dari tiga remaja yang menyiarkan langsung aksinya berkostum pocong di medsos TikTok.