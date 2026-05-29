Lansia di Kudus Dirampok Saat Tidur, Emas Rp60 Juta Digondol Pelaku

Jumat, 29 Mei 2026 – 10:15 WIB
Tim INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) Polres Kudus, Jawa Tengah, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (28/5/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

jateng.jpnn.com, KUDUS - Seorang lansia wanita berinisial M (70), warga Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, menjadi korban perampokan saat berada di rumahnya seorang diri, Kamis (28/5) dini hari.

Dalam aksi tersebut, pelaku membawa kabur perhiasan emas senilai sekitar Rp60 juta setelah sempat melakukan kekerasan terhadap korban.

Wakapolres Kudus Kompol Rendi Johan Prasetyo mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu diperkirakan terjadi sekitar pukul 02.00 WIB.

“Pelaku diperkirakan masuk melalui jendela rumah korban yang tinggal seorang diri,” kata Rendi.

Pelaku diketahui merampas sejumlah perhiasan yang sedang dipakai korban, yakni satu kalung, dua gelang, dan tiga cincin emas.

Selain kehilangan perhiasan, korban juga mengalami luka lebam di bagian pelipis mata kanan akibat dipukul pelaku.

Mendapat laporan kejadian tersebut, Polres Kudus langsung menerjunkan Tim INAFIS untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi.

“Alhamdulillah, petugas di lapangan mendapatkan titik terang terduga pelaku berinisial H yang berhasil ditangkap beserta barang buktinya,” ujarnya.

Sumber antara
