Bikin Konten Pocong Live di Medsos, Tiga Remaja Sragen Diamankan Polisi

Jumat, 29 Mei 2026 – 10:25 WIB
Sejumlah remaja pembuat konten pocong diamankan di Polres Sragen, Kamis. (ANTARA/HO-Humas Polda Jateng)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga remaja di Kabupaten Sragen diamankan polisi setelah membuat konten media sosial bertema 'pocong jadi-jadian' yang dinilai meresahkan masyarakat.

Ketiga remaja tersebut diamankan petugas Satuan Intelkam Polres Sragen di kawasan terowongan rel kereta api sekitar Pasar Bunder Sragen.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan para remaja itu terjaring saat petugas melakukan patroli dan pemantauan aktivitas media sosial.

“Petugas sedang melakukan patroli dan memantau aktivitas di media sosial,” kata Artanto, Jumat (29/5).

Dari hasil pemeriksaan, ketiga remaja tersebut diketahui membuat konten siaran langsung menggunakan kostum pocong di sejumlah lokasi publik.

Beberapa lokasi yang digunakan untuk pengambilan video di antaranya Stadion Taruna dan Alun-Alun Sasono Langen Putro Sragen.

Ketiga remaja yang diamankan masing-masing berinisial RA (17), RG (17), dan JS (17).

Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari mengenakan kostum pocong hingga merekam video untuk disiarkan secara langsung di media sosial.

Sumber antara
