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JPNN.com Jateng Kriminal Gus Yazid Buka Suara di Sidang TPPU: Uang Korupsi Dipakai untuk Kampanye

Gus Yazid Buka Suara di Sidang TPPU: Uang Korupsi Dipakai untuk Kampanye

Kamis, 04 Juni 2026 – 06:00 WIB
Gus Yazid Buka Suara di Sidang TPPU: Uang Korupsi Dipakai untuk Kampanye - JPNN.com Jateng
Ketua Yayasan Silmi Kaffah Rancamulya, Ahmad Yazid alias Gus Yazid di Pengadilan Tipikor Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Ahmad Yazid menyeret nama Presiden RI Prabowo Subianto.

Sosok yang kondang disapa dengan panggilan Gus Yazid itu menyebut dirinya merupakan tim sukses Prabowo dan uang korupsinya digunakan untuk kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Gus Yazid seusai menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (3/6). Gus Yazid yang hadir mengenakan peci dan sarung itu tampak diminta mengenakan rompi dan borgol saat bicara.

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"Jenderal yang saya sebut itu kapan diperiksanya? Wamentan itu kapan diperiksanya? Itu, kan, kadernya Gerindra, Sudaryono," kata Gus Yazid di Tipikor Semarang, Rabu (3/6).

"Dia memperalat sopir sama sesprinya (sekretaris pribadi) untuk mengembalikan aset kerugian. Sedangkan dari kasus tuntutan saya Rp 20 miliar, aset yang disita sudah Rp 35 miliar," katanya melanjutkan.

Gus Yazid bahkan menyeret nama Presiden Prabowo. Dirinya mengaku dijanjikan Prabowo akan diberikan pengampunan atau amnesti dalam kasusnya.

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"Pak Prabowo, ingat saya tidak? Sampean presiden omon-omon bukan? Kalau sampean bukan presiden omon-omon, tepati janji sampean," katanya dengan seru.

"Katanya kalau sudah ada pengembalian, sampean akan memberlakukan pengampunan. Itu keluarga Letnan Jenderal Widi (mantan Pangdam IV Diponegoro) sudah mengembalikan ditolak," imbuhnya.

Kasus TPPU, Gus Yazid menantang Jaksa memeriksa sejumlah jenderal dan menyinggung Presiden Prabowo Subianto.
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TAGS   cilacap Jawa Tengah pilpres 2024 presiden prabowo subianto gus yazid kasus tppu

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