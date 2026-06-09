JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Gelapkan 40 Motor Teman & Adik Kelas, Mahasiswa di Semarang Raup Rp 135 Juta dalam Sebulan

Gelapkan 40 Motor Teman & Adik Kelas, Mahasiswa di Semarang Raup Rp 135 Juta dalam Sebulan

Selasa, 09 Juni 2026 – 12:15 WIB
Gelapkan 40 Motor Teman & Adik Kelas, Mahasiswa di Semarang Raup Rp 135 Juta dalam Sebulan - JPNN.com Jateng
Polisi meringkus pelaku penggelapan motor. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gaya hidup menjadi alasan di balik aksi nekat seorang mahasiswa berinisial IMI (23) yang menggelapkan puluhan sepeda motor milik teman dan adik kelasnya di Kota Semarang.

Dalam waktu hanya satu bulan, mahasiswa salah satu perguruan tinggi tersebut diduga menggadaikan 40 sepeda motor dan mengantongi uang hingga Rp135 juta.

Kapolsek Ngaliyan Kompol Aliet Alphard mengatakan pelaku memanfaatkan kedekatannya dengan para korban untuk mendapatkan kendaraan yang kemudian digadaikan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Baca Juga:

"Pelaku menjalankan aksinya dengan modus menyewa sepeda motor milik teman maupun adik kelasnya dengan alasan akan disewakan kembali," kata Aliet, Senin (8/6).

Untuk meyakinkan korban, IMI menawarkan uang sewa antara Rp60 ribu hingga Rp100 ribu, tergantung jenis kendaraan yang dipinjam.

Namun setelah motor berada di tangannya, kendaraan tersebut tidak pernah disewakan kembali. Pelaku justru langsung menggadaikannya beserta STNK kepada sejumlah orang di wilayah Batang, Kendal, dan Demak.

Baca Juga:

"Begitu dapat motor langsung digadaikan. Dapat motor, lempar gadai. Dapat motor lagi, lempar gadai lagi," ujar Aliet.

Polisi menyebut dari setiap motor yang digadaikan, pelaku memperoleh uang antara Rp6 juta hingga Rp10 juta. Total uang yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp135 juta.

Dalam sebulan, seorang mahasiswa di Semarang menggadaikan 40 motor milik teman dan adik kelasnya. Dari aksi itu, ia meraup uang hingga Rp135 juta.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   penggelapan penipuan Sepeda Motor mahasiswa semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU