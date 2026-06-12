Kadus di Purbalingga Tewas Dibacok, Polisi Amankan Pelaku

jateng.jpnn.com, PURBALINGGA - Warga Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, digegerkan oleh kasus pembacokan yang menewaskan seorang kepala dusun pada Kamis (12/6) pagi.

Korban diketahui berinisial S (58), yang menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Sangkanayu. Dia meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan menggunakan senjata tajam saat berada di kebun miliknya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Purbalingga AKP Siswanto membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Polisi saat ini masih mendalami kasus itu, termasuk mengungkap motif yang melatarbelakangi aksi pembacokan.

"Benar ada peristiwa penganiayaan itu. Terduga pelaku sudah diamankan. Masih dalam proses pemeriksaan," kata Siswanto, Jumat (12/6).

Menurut dia, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa terduga pelaku guna memastikan kronologi kejadian secara utuh.

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Sementara itu, Kepala Desa Sangkanayu Ali Nur Setiawan mengatakan peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

Saat kejadian, korban diketahui sedang menyemprot tanaman seorang diri di kebun.