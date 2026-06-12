Rumah Tertutup, Dua Perempuan Ditemukan Tewas di Banyumas, Pelakunya Tak Disangka

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Warga Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas, digegerkan oleh penemuan dua perempuan tewas di satu rumah pada Jumat (12/6) pagi.

Korban berinisial K (81) ditemukan meninggal dunia di dalam sumur, sementara seorang perempuan muda berinisial A (18) ditemukan tak bernyawa di salah satu ruangan rumah dengan sejumlah luka di tubuhnya.

Polresta Banyumas menangkap terduga pelaku kurang dari lima jam setelah laporan penemuan dua jasad perempuan diterima polisi pada Jumat (12/6) pagi.

Terduga pelaku berinisial A alias D (24), yang diketahui merupakan cucu salah satu korban, diamankan di wilayah Kabupaten Banjarnegara setelah sempat melarikan diri.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengatakan penangkapan dilakukan setelah tim gabungan melakukan pengejaran intensif berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan di lokasi kejadian.

"Tidak lama setelah laporan masuk, tim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial A alias D di wilayah Banjarnegara," kata Petrus, Jumat sore.

Kasus ini pertama kali terungkap sekitar pukul 07.00 WIB ketika warga merasa curiga karena rumah korban dalam keadaan tertutup rapat, tetapi lampunya masih menyala sejak malam.

Kecurigaan itu mendorong warga untuk memeriksa rumah tersebut.