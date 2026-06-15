Keluar dari Sidang Kasus Korupsi, Eks Bupati Pati Tersenyum

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seusai menjalani sidang perdana, mantan Bupati Pati Sudewo disambut oleh ribuan loyalisnya yang mengatasnamakan Aksi Pati Bangkit di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (15/6).

Pantauan JPNN.com, Sudewo keluar ruang sidang dengan pengawalan ketat sekitar pukul 11.00 WIB. Dengan tangan terborgol dan berompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sudewo tampak tersenyum lebar menyapa para pendukungnya.

Massa Aksi Pati Bangkit tersebut berupaya mendekat untuk melihat langsung eks orang nomor satu di Kabupaten Pati tersebut, saat hendak menuju mobil tahanan.

Koordinator Aksi Pati Bangkit Sutirto mengatakan akan terus mengawal jalannya proses persidangan Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang.

"Kami akan mengerahkan massa kembali. Ini bentuk dukungan dari sukarelawan dan teman-teman. Kemungkinan bisa lebih besar, tetapi kami tetap menjaga situasi agar aman dan kondusif," ujarnya.

Sutirto mengatakan dukungan tersebut berasal dari loyalis dan simpatisan Sudewo. Tak hanya itu, menurutnya juga ada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dari berbagai wilayah Kabupaten Pati.

"Kami berharap Pak Dewo bisa bebas dari dakwaan yang disampaikan KPK. Sampai sekarang kami masih berkeyakinan beliau tidak bersalah," katanya.

Dia juga menyebut kelompok pendukung telah menyiapkan berbagai langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons.