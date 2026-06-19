Kronologi Suami Tusuk Istri di SDN Kalipancur 2 Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian telah mengamankan F (29), pelaku penusukan terhadap istrinya sendiri AY (25) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalipancur 2, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Insiden penusukan terjadi di lingkungan sekolah pada jam pengambilan rapor kenaikan kelas siswa, Jumat (19/6) sekitar pukul 08.15 WIB.

Kasi Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok mengatakan dugaan penusukan akibat adanya permasalahan yang terjadi di antara pasangan suami istri (pasutri) tersebut.

“Kedua belah pihak ini memang sebelumnya ada masalah dan istrinya juga sudah melakukan gugatan perceraian kepada suami dan sudah lama tidak bertemu,” kata Kompol Fahmi.

Peristiwa tersebut terjadi saat sang istri hendak mengambil rapor anaknya yang akan naik kelas II. Pelaku datang langsung menusuk korban menggunakan obeng.

“Suaminya kemudian dengan perbuatannya melakukan tiga, empat kali tusukan kepada istrinya,” katanya.

Korban menderita luka tusukan di bagian bahu dan pinggul. Saat ini, korban mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Umum (RSU) William Booth Kota Semarang.

“Atas kejadian ini, Polsek Ngaliyan telah mengamankan terduga pelaku dengan memeriksa beberapa saksi, memeriksa pelaku juga dan juga mendatangi korban yang ada di rumah sakit,” katanya.