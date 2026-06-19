Sejoli Bermesum di Taman Bangetayu Semarang, Polisi Turun Tangan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Beredar video sejoli berbuat mesum di Taman Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polisi kini menyelidiki adegan tak senonoh tersebut.

Dalam video amatir yang viral di media sosial, pasangan muda mudi bermesum itu terlihat sang perempuan duduk dipangku laki-laki di bangku taman.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (18/6) sekitar pukul 20.45 WIB.

“Kami masih dalami,” kata Kompol Rismanto, Jumat (19/6).

Kini pihaknya sedang menyelidiki dengan memeriksa saksi dan rekaman video kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di sekitar lokasi kejadian.

Dari dua saksi yang dimintai keterangan, tidak mengetahui adanya kemesuman tersebut.

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“Itu kan sebelah Balai Kelurahan Bangetayu ada warung, tadi malam tutup, dia tidak tahu siapa yang melakukan itu, terus penjaga di kelurahan itu juga tidak tahu. Kami sudah periksa dua saksi yang di sekitar lokasi tidak tahu itu siapa yang melakukan,” ujarnya.

Pihaknya juga akan menggali keterangan kepada pengunggah video amatir berdurasi 52 detik itu di media sosial.