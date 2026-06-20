Kasus Mahasiswa Unnes, Pelaku Mengaku Kirim Chat Mesum kepada 8 Perempuan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan pelecehan seksual verbal menyeret mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) berinisial MFA (19). Terduga pelaku mengakui telah mengirim pesan WhatsApp bernada cabul kepada sejumlah perempuan.

Pengakuan tersebut disampaikan MFA saat dimintai klarifikasi oleh sejumlah mahasiswa dan korban di kawasan ATM Center Unnes, Jalan Taman Siswa, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Kamis (18/6).

Dalam pertemuan tersebut, korban turut hadir untuk meminta penjelasan secara langsung kepada terduga pelaku. Saat proses klarifikasi berlangsung, MFA mengaku telah mengirim pesan bernada pelecehan seksual kepada sekitar delapan perempuan.

Satpam Bank BNI di ATM Center Unne, Hefi Kisbiyantoro mengatakan awalnya hanya beberapa mahasiswa yang datang ke lokasi. Namun, jumlahnya terus bertambah hingga sekitar 15 orang.

"Pelaku dan korban dipertemukan. Pelaku mengakui ada sekitar delapan orang yang menerima pesan WhatsApp bernada pelecehan darinya," kata Hefi, Jumat (19/6).

Menurut Hefi, situasi berubah setelah proses klarifikasi dan permintaan maaf disiarkan secara langsung melalui TikTok oleh sejumlah mahasiswa. Tayangan itu kemudian menyebar luas dan memicu kedatangan massa dalam jumlah besar.

"Setelah itu massa mahasiswa berdatangan. Saya lalu melapor ke satpam Unnes dan terduga pelaku dibawa ke pos keamanan untuk menghindari amukan massa," ujarnya.

Dia menyebut ribuan mahasiswa memadati area kampus hingga jembatan di sekitar lokasi. Pengepungan terhadap MFA berlangsung sejak sekitar pukul 22.30 WIB hingga dini hari.