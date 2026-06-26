Kasus Bullying Siswa SMP di Semarang Masuk Tahap Penyidikan, Polisi Segera Panggil Pihak Sekolah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dugaan perundungan terhadap seorang siswa SMP swasta di Kota Semarang kini tidak lagi berhenti pada tahap pengumpulan informasi awal.

Polrestabes Semarang resmi membawa perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Dengan naiknya status perkara, penyidik Polrestabes Semarang mulai menyusun langkah lanjutan untuk mengurai peristiwa yang diduga terjadi beberapa bulan lalu di lingkungan sekolah.

Salah satu agenda yang disiapkan ialah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui kejadian tersebut, termasuk unsur sekolah.

Kasatres PPA dan PPO Polrestabes Semarang Kompol Ni Made Sriniti membenarkan perkembangan tersebut.

"Proses hukum memasuki tahapan yang lebih mendalam guna mengumpulkan alat bukti dan memperjelas konstruksi perkara," ungkapnya, Jumat (26/6).

Dalam proses berikutnya, penyidik akan melayangkan surat panggilan kepada saksi-saksi yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Pemeriksaan dijadwalkan mulai dilakukan dalam waktu dekat.

Kasus ini mencuat setelah keluarga KA (13) melaporkan dugaan pengeroyokan yang dialami anak mereka. Peristiwa tersebut disebut terjadi di toilet sekolah dan melibatkan sejumlah kakak kelas korban.