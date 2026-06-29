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JPNN.com Jateng Kriminal Eksepsi Ditolak, Eks Bupati Pati Sudewo Bersikukuh Tak Terlibat Korupsi

Eksepsi Ditolak, Eks Bupati Pati Sudewo Bersikukuh Tak Terlibat Korupsi

Senin, 29 Juni 2026 – 14:55 WIB
Eksepsi Ditolak, Eks Bupati Pati Sudewo Bersikukuh Tak Terlibat Korupsi - JPNN.com Jateng
Mantan Bupati Pati Sudewo. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menolak seluruh nota keberatan (eksepsi) yang diajukan mantan Bupati Pati Sudewo.

Dengan demikian, perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi.

Putusan itu dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin Edwin Pudyono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (29/6).

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"Memutuskan eksepsi terdakwa bersama tim penasihat hukumnya tidak dapat diterima," ujar Hakim Ketua Edwin.

Menanggapi putusan tersebut, Sudewo menyatakan menghormati keputusan majelis hakim dan memastikan akan mengikuti seluruh tahapan persidangan secara kooperatif.

"Hakim telah memutuskan eksepsi saya tidak dapat diterima. Artinya, sidang tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi hingga nanti putusan akhir. Insya-Allah kami akan kooperatif mengikuti seluruh proses persidangan," kata Sudewo.

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Dia mengaku tetap optimistis dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam perkara yang didakwakan jaksa penuntut umum.

"Saya juga memiliki instrumen untuk membuktikan bahwa saya tidak terlibat dalam kasus tersebut," ujarnya.

Eks Bupati Pati Sudewo menyatakan tidak terlibat dalam kasus yang menjeratnya seusai eksepsi ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang.
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TAGS   Jawa Tengah semarang Pati bupati pati korupsi sudewo

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