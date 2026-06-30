75 Kasus Pencurian Terjadi di Jateng, Anak 11 Tahun Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang anak berusia 11 tahun tewas dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng).

Kasus tersebut merupakan satu dari 75 tindak pidana pencurian yang menjadi laporan kepolisian di Jateng sebulan terakhir.

Selama Juni 2026 ini, polisi mengatakan telah mengamankan 121 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Korban tercatat mencapai 78 orang.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng Kombes M Anwar Nasir mengatakan kasus curas yang menewaskan bocah 11 tahun di Kabupaten Sragen ini menyita perhatian publik.

“Pelaku berinisial S (53), seorang buruh tani, diketahui merupakan residivis kasus serupa dan mengenal keluarga korban,” ujarnya dalam taklimat media di Mapolda Jateng, Selasa (30/6).

Pelaku telah merencanakan aksinya dengan mengamati kondisi rumah korban. Pelaku yang berpura-pura meminjam alat pertanian lalu masuk ke dalam rumah korban.

“Tersangka melakukan kekerasan terhadap korban hingga mengakibatkan korban tewas dan membawa kabur sejumlah barang berharga milik korban dan keluarga korban,” ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 459 subsider Pasal 458 ayat (1) dan ayat (3), lebih subsider Pasal 479 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.