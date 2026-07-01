Kasus Bullying di Semarang, Siswa SMP Takut Melihat Toilet, Disdik Bertindak

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa SMP di Kota Semarang hingga menyebabkan trauma mendalam mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Pemerintah berencana meninjau kembali mekanisme pengawasan dan perlindungan peserta didik di lingkungan sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan, evaluasi akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas kasus yang kini telah memasuki proses hukum.

Menurut Ahsan, hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pembinaan maupun tindakan administratif yang dianggap perlu.

"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak di sekolah," ujar Ahsan, Rabu (1/7).

Dia menegaskan Disdik tidak akan mencampuri proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan di kepolisian. Namun demikian, pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum agar kasus tersebut dapat ditangani secara transparan dan berkeadilan.

Selain itu, koordinasi juga telah dilakukan dengan pihak sekolah serta aparat kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan penanganan berjalan sesuai aturan yang berlaku.