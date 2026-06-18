Tragis, Siswi SMA di Kudus Jadi Korban Kekerasan Ayah Kandung Sejak SD

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa seorang anak perempuan di Kabupaten Kudus diungkap Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Tengah.

Perkara tersebut bermula dari laporan yang diajukan ibu korban pada Mei 2026. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menetapkan seorang pria berinisial MI sebagai tersangka.

Dirres PPA dan PPO Polda Jawa Tengah Kombes Pol Nunuk Setiyowati mengatakan, korban berinisial EM diduga mengalami kekerasan fisik dan psikis dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Menurut hasil penyelidikan, dugaan kekerasan telah berlangsung sejak 2019 saat korban masih duduk di bangku sekolah dasar hingga kini berstatus pelajar kelas 10 SMA.

"Korban yang berinisial EM mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan psikis sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga saat ini menginjak kelas 10 SMA," kata Nunuk, Rabu (1/7).

Polisi menyebut pelaku merupakan ayah kandung korban. Selama bertahun-tahun, korban diduga menerima berbagai perlakuan kasar yang berdampak pada kondisi fisik maupun psikologisnya.

Bentuk kekerasan yang diungkap penyidik antara lain bentakan, pemukulan, penamparan, pencekikan, penendangan, penggunaan benda tertentu untuk menyakiti korban, hingga ancaman pembunuhan.

Akibat perlakuan tersebut, korban mengalami luka fisik dan trauma berkepanjangan. Dalam beberapa kesempatan, korban bahkan harus mendapatkan penanganan medis.