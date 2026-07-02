Cinta Terlarang Berujung Maut, Istri di Banyumas Diduga jadi Dalang Pembunuhan Suami

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Misteri kematian Ebi Mulyono Subagio (67), warga Kelurahan Arcawinangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, akhirnya terungkap.

Polisi menyebut pembunuhan tersebut bukan tindakan spontan, melainkan kejahatan yang telah dirancang berbulan-bulan dengan motif asmara dan penguasaan harta korban.

Polresta Banyumas menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah IE (61) yang merupakan istri sah korban, AM alias BP (51), JN alias A (42), serta RS (28).

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengungkapkan, penyelidikan mengarah pada dugaan pembunuhan berencana setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian korban yang awalnya dilaporkan terjadi di rumahnya di Jalan Masjid Baru, Kelurahan Arcawinangun, Purwokerto Timur, pada 27 Juni 2026.

"Motifnya adalah asmara dan keinginan untuk menguasai harta korban," kata Petrus dalam konferensi pers, Kamis (2/7).

Berawal dari Perkenalan di Media Sosial



Hasil penyidikan mengungkap hubungan antara IE dan AM bermula dari perkenalan melalui TikTok yang kemudian berlanjut melalui WhatsApp sejak Agustus 2025.

Meski belum pernah bertemu secara langsung pada awal komunikasi mereka, keduanya disebut intens berhubungan. Dalam percakapan itu, IE kerap mengeluhkan kondisi rumah tangganya, termasuk persoalan aset milik korban yang disebut telah diserahkan kepada anak-anaknya. Dari hubungan tersebut, muncul rencana untuk menghabisi korban.

Polisi menyebut pembicaraan mengenai pembunuhan sudah berlangsung sejak Januari 2026 dan beberapa kali dimatangkan sebelum akhirnya dieksekusi.