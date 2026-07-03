Viral, Oknum Polisi Tegal Menganiaya Istri Siri, Korban Disiram Air Keras

jateng.jpnn.com, TEGAL - Seorang oknum polisi di Kota Tegal, Jawa Tengah (Jateng) diduga melakukan kekerasan terhadap istri sirinya. Kasus ini viral di media sosial (medsos).

Oknum berinisial N berpangkat Aiptu tersebut diketahui dinas di lingkungan Polres Tegal Kota. Pihak korban telah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri.

“Pelaku semalam sudah ditangkap Propam Polda Jateng,” ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto kepada JPNN.com melalui layanan perpesanan WhatsApp, Jumat (3/7).

Perkara tersebut bermula dari laporan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Aiptu N, terhadap korban berinisial MAN (30), warga Kecamatan Harjamukti, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan korban di Hotman 911, dugaan penganiayaan telah terjadi sejak Desember 2023. Kasus tersebut diduga dipicu oleh perselisihan antara korban dengan pelaku.

Korban juga dipaksa untuk meracik narkoba jenis sabu oleh pelaku. Tak berhenti di sana, korban juga mengaku disiram air keras oleh pelaku hingga membuat korban terluka.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Kombes Artanto.

Begitu informasi diterima, Bid Propam Polda Jateng langsung melakukan pemeriksaan dan saat ini yang bersangkutan telah ditahan.