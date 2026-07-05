Bayi Telantar di Toilet KA Sancaka Dirawat di RS Bhayangkara, Polisi Kejar Pelaku

jateng.jpnn.com, SOLO - Bayi telantar di toilet eksekutif Kereta Api 84B Sancaka tujuan Yogyakarta-Surabaya Gubeng dirawat intensif di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Bayi tersebut ditemukan oleh seorang penumpang dalam perjalanan selepas kereta meninggalkan Stasiun Yogyakarta pada Sabtu (4/7) sekitar pukul 07.20 WIB.

Petugas yang mendapatkan laporan, kemudian menurunkan bayi tersebut ke Klinik Mediska KAI di Stasiun Solo Balapan. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Banjarsari, Kota Surakarta.

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“Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan bayi, saat ini bayi tersebut telah mendapatkan perawatan intensif di RS Bhayangkara Surakarta,” kata Kapolsek Banjarsari Kompol Harno, Minggu (5/7).

Kompol Harno mengatakan Personel Sat Reskrim Polresta Surakarta bersama Unit Reskrim Polsek Banjarsari saat ini masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku yang diduga meninggalkan bayi tersebut.

"Saat ini masih melakukan penyelidikan, pemeriksaan lokasi kejadian, memeriksa saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, penelusuran rekaman CCTV, hingga berkoordinasi dengan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta untuk mengungkap pelaku," ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut agar segera melaporkannya kepada kepolisian.

Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan bayi maupun anak.