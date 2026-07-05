Misteri Bayi di Toilet KA Sancaka, Polisi Telusuri CCTV & Periksa Saksi

jateng.jpnn.com, SOLO - Aparat kepolisian memburu pembuang bayi di toilet eksekutif tiga Kereta Api Sancaka 84B tujuan Yogyakarta-Surabaya Gubeng.

Bayi tersebut ditemukan oleh seorang penumpang dalam perjalanan selepas kereta meninggalkan Stasiun Yogyakarta pada Sabtu (4/7) sekitar pukul 07.20 WIB.

Petugas yang mendapatkan laporan, kemudian menurunkan bayi tersebut ke Klinik Mediska KAI di Stasiun Solo Balapan. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Banjarsari, Kota Surakarta.

Kini, Personel Sat Reskrim Polresta Surakarta bersama Unit Reskrim Polsek Banjarsari saat ini masih melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku yang diduga meninggalkan bayi tersebut.

"Saat ini masih melakukan penyelidikan, pemeriksaan lokasi kejadian, memeriksa saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, penelusuran rekaman CCTV, hingga berkoordinasi dengan pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta untuk mengungkap pelaku," ujar Kapolsek Banjarsari Kompol Harno, Minggu (5/7).

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut agar segera melaporkannya kepada kepolisian.

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“Informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan guna membantu proses penyelidikan sehingga pelaku dapat segera ditemukan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan bayi maupun anak.