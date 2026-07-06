Tas Penumpang Kereta Argo Muria yang Hilang di Stasiun Tawang Ditemukan, Ini Isinya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tas ransel milik penumpang Kereta Api Argo Muria yang dilaporkan hilang terjatuh di Stasiun Semarang Tawang, akhirnya ditemukan.

Raibnya tas milik penumpang tersebut dilaporkan ke Polrestabes Semarang sesaat setelah hilang pada Selasa (30/6). Tiga hari kemudian, polisi mengamankan terduga pelaku yang mengambil tas tersebut di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Polisi turut mengamankan tas dengan isinya, Laptop Lenovo Legion slim hitam, kunci mobil, kartu ATM, KTP-el, SIM dan STNK milik korban. Kini, pelaku menjalani proses hukum di Polrestabes Semarang.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polrestabes Semarang, khususnya Tim Resmob, atas gerak cepat dan profesionalisme dalam mengungkap kasus ini,” kata Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif, Senin (6/7).

“Pelaku akan masuk dalam daftar hitam atau blacklist dan tidak diperkenankan menggunakan layanan kereta api di seluruh wilayah operasional PT KAI,” katanya, melanjutkan.

Luqman menyebut bahwa KAI akan terus memperkuat sistem pengamanan melalui pemanfaatan CCTV, kehadiran petugas di lapangan, serta kerja sama yang erat dengan aparat penegak hukum guna menciptakan lingkungan stasiun yang aman dan nyaman.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk selalu memperhatikan barang bawaan selama berada di area stasiun maupun di dalam kereta api.

“Apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak kriminal, segera laporkan kepada petugas KAI agar dapat segera ditindaklanjuti,” tutur Luqman. (ink/jpnn)