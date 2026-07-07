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JPNN.com Jateng Kriminal Kekejaman Aiptu N: Menganiaya Istri Siri, Seks Menyimpang & Konsumsi Sabu

Kekejaman Aiptu N: Menganiaya Istri Siri, Seks Menyimpang & Konsumsi Sabu

Selasa, 07 Juli 2026 – 07:40 WIB
Kekejaman Aiptu N: Menganiaya Istri Siri, Seks Menyimpang & Konsumsi Sabu - JPNN.com Jateng
Aiptu N, anggota Polres Tegal Kota, penganiaya istri siri hingga mengajak seks menyimpang dan konsumsi sabu ditahan di Sel Mapolda Jateng. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi Aiptu N, ternyata tak hanya menganiaya istri sirinya, MAN (30), tetapi juga mengajak korban untuk melakukan seks menyimpang dengan main bertiga atau threesome, meminum alkohol hingga meracik narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi.

“Yang bersangkutan sedang jalani pemeriksaan dari proses penyidikan tersebut. Hasil pemeriksaan, nanti akan dijelaskan penyidik Bareskrim,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto di lobby Mapolda Jateng, Senin (6/7).

Perkara pidana anggota di Polres Tegal Kota itu ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri, sedangkan persoalan kode etik akan diproses oleh Bid Propam Polda Jateng.

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Kombes Artanto mengatakan hubungan Aiptu N dengan korban merupakan pasangan suami istri dengan pernikahan siri pada 2023.

“Istri sah sudah ada, tetapi jalin hubungan dan komunikasi dengan korban lewat menikah di luar ikatan dinas,” katanya.

Dugaan adanya paksaan berhubungan badan secara menyimpang hingga mengonsumsi barang haram sedang menjadi bahan penyidikan oleh penyidik.

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“Kami menerima informasi tersebut, tetapi masih harus diolah dan dibuktikan,” ujar Kombes Artanto.

Dalam kasus ini, Kombes Artanto menjamin seluruh proses dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Ternyata, Aiptu N juga memaksa istri siri melakukan seks menyimpang hingga konsumsi sabu selain menganiaya.
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TAGS   jateng polda jateng Jawa Tengah semarang oknum polisi tegal polres tegal kota aiptu n

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