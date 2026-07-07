Sudewo Merasa Selalu Difitnah Plt Bupati Pati Risma: Ada Bukti Kuat Dia Menjatuhkan Saya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mantan Bupati Pati Sudewo mengaku menjadi sasaran fitnah yang dilakukan mantan wakilnya, Risma Ardhi Chandra yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati.

Pernyataan itu disampaikan Sudewo seusai menjalani sidang lanjutan perkara dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (6/7).

Menurutnya, Risma selama ini lebih berfokus menjatuhkan dirinya daripada menjalankan tugas sebagai wakil bupati.

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“Yang ingin saya katakan untuk Kabupaten Pati, ini, kan, Plt Bupati, Wakil Bupati itu selalu fitnah saya. Bahkan Plt Bupati menghadap Pak Jokowi, mantan Presiden, mengatakan bahwa dia itu tidak saya beri peran, selalu saya tinggalkan,” kata Sudewo.

Sudewo membantah tudingan tersebut. Dia menyebut selama menjabat Bupati Pati, Risma selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk rapat-rapat resmi.

“Ketemu siapa saja pejabat di pusat, di provinsi, ketemu orang Pati, ketemu siapa saja, dia selalu mengatakan itu tidak saya libatkan, tidak saya perankan. Itu fitnah besar, sama sekali tidak,” ujarnya.

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Menurutnya, setiap rapat pemerintahan selalu dihadiri Risma dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.

Namun, kata Sudewo, wakilnya yang merupakan Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut justru memilih tidak berbicara.