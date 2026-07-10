Polisi Penganiaya Istri Siri di Tegal Ternyata Positif Sabu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan penganiayaan terhadap istri siri yang menjerat anggota Polres Tegal Kota Aiptu N berkembang ke arah lain.

Polisi menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika setelah hasil tes urine yang dijalani anggota tersebut menunjukkan positif methamphetamine atau sabu.

Temuan itu terungkap saat Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap Aiptu N terkait laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial MAN.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan tes urine dilakukan setelah yang bersangkutan diamankan untuk menjalani pemeriksaan internal.

“Pada waktu itu hasil tes urine di Polda Jateng menunjukkan positif narkoba jenis sabu,” kata Artanto, Kamis (9/7).

Selain hasil tes urine, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan Aiptu N dalam penyalahgunaan narkotika. Pendalaman dilakukan berdasarkan keterangan korban yang mengaku pernah dipaksa mengonsumsi narkoba.

Baca Juga: Oknum Polisi Penganiaya Istri Siri di Tegal Ditahan di Sel Polda Jateng

Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah Aiptu N yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika. Namun, asal-usul dan keterkaitan barang bukti tersebut masih dalam proses penyelidikan.

“Itu masih didalami,” ujar Artanto.