Jalani Sidang Kode Etik, Aiptu Nurudin Terancam Dipecat Dinas Polri

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aiptu Nuridin (50), anggota Polres Tegal Kota menjalani sidang kode etik profesi di Polda Jawa Tengah (Jateng), Jumat (10/7).

Pantauan JPNN.com, Aiptu Nurudin hadir mengenakan PDH atau pakaian dinas harian dikawal ketat provos memasuki ruang sidang sekitar pukul 09.30 WIB.

Perkara penganiayaan istri siri dan penyalahgunaan sabu ini menghadirkan saksi Kapolsek Tegal Selatan Kompol, Kepala Desa setempat berserta tetangga Aiptu Nurudin.

Sidang kode etik ini dipimpin oleh Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Jawa Tengah AKPB Edi Wibowo.

“Sidang kode etik terhadap terduga pelanggar Aiptu Nuriddin, diduga melakukan hubungan dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah dan penyalahgunaan narkoba,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto di Mapolda Jateng.

Pihaknya menyebut kasus status penganiayaan tekah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kendati demikian, dan Direktorat PPA PPO Polda Jawa Tengah turut melakukan penyelidikan dan penyidikan lanjut.

Sementara itu, soal penyalahgunaan narkoba menjadi materi pemeriksaan dari hakim untuk memutuskan perkaranya.

Aiptu Nurudin juga pernah menjalani sidang kode etik kasus minuman keras pada 2010. Tujuh tahun berselang atau 2017, dia tersangkut kasus berhubungan dengan perempuan tanpa ikatan yang sah, beda dengan korban berinisial M (30).