Viral, Sekelompok 'Gangster' Menyerang Gudang J&T di Kebumen

jateng.jpnn.com, KEBUMEN - Sekelompok “gangster” berulah di Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mereka menyerang gudang ekspedisi pengiriman J&T Express dengan melontarkan bom molotov.

Aksi yang meresahkan masyarakat setempat pada Sabtu (11/7) dini hari, itu viral di media sosial.

Dalam video amatir yang diterima JPNN.com, sekelompok pemuda mendatangi gudang ekspedisi itu dengan langsung melempar bom molotov. Api tampak menyambar seorang yang berlari dan sejumlah paket di gudang itu.

Beruntung, api tak membesar seusai para pekerja gudang tersebut memadamkan dengan alat seadanya.

“Para pelaku diduga melempar bom molotov sebelum melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong maupun sebilah bambu,” ujar Kapolres Kebumen AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama, Rabu (15/7).

AKBP Putu menyatakan terdapat korban yang mengalami luka memar dan bengkak di kepala. Termasuk luka terbuka pada lengan kanan, nyeri pada pundak dan pusing serta mual.

Baca Juga: Ini Jurus Pemkot Semarang Soal Sensus Ekonomi

“Kasus ini lalu dilaporkan oleh LO pemilik agen ekspedisi J&T di Karangsambung,” katanya.

Dari serangkaian penyelidikan, polisi menangkap seorang pelaku pelemparan molotov berinisial RN (23) di Kecamatan Sruweng pada Minggu (12/7) sekitar pukul 01.20 WIB. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.