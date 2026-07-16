‘Gangster’ Pelempar Molotov ke Gudang J&T Kebumen Ditangkap, Begini Kata Polisi

jateng.jpnn.com, KEBUMEN - Polisi menangkap seorang dari kawanan 'gangster' yang melempar molotov ke gudang ekspedisi pengiriman J&T Express di Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Pelaku berinisial RN (23) di Kecamatan Sruweng pada Minggu (12/7) sekitar pukul 01.20 WIB. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolres Kebumen AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama, Rabu (15/7).

AKBP Putu menyatakan terdapat korban yang mengalami luka memar dan bengkak di kepala. Termasuk luka terbuka pada lengan kanan, nyeri pada pundak dan pusing serta mual.

“Para pelaku diduga melempar bom molotov sebelum melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong maupun sebilah bambu,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah mengamankan barang bukti berupa dua pecahan botol bekas bom molotov, sebilah bambu sepanjang sekitar 130 sentimeter, dan satu sepeda motor.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 262 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Khusus perkara pertama, penyidik juga menerapkan Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 karena terdapat unsur penganiayaan,” katanya.

Untuk diketahui, Sekelompok “gangster” berulah di Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mereka menyerang gudang ekspedisi pengiriman J&T Express dengan melontarkan bom molotov.