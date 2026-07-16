JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Asyik Nyabu di Atas Perahu, Tiga Pria Demak Ditangkap Polisi

Asyik Nyabu di Atas Perahu, Tiga Pria Demak Ditangkap Polisi

Kamis, 16 Juli 2026 – 11:35 WIB
Asyik Nyabu di Atas Perahu, Tiga Pria Demak Ditangkap Polisi - JPNN.com Jateng
Polda Jateng menangkap tiga pria yang diduga menggunakan sabu di atas perahu di Kecamatan Wedung, Demak. Polisi menyita sabu dan alat isap. Ilustrasi Foto : Ricardo/JPNN.com

jateng.jpnn.com, DEMAK - Polda Jawa Tengah menangkap tiga pria yang diduga mengonsumsi narkotika jenis sabu di atas sebuah perahu yang bersandar di tepi sungai di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.

Penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di lokasi tersebut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi warga yang langsung ditindaklanjuti petugas.

Baca Juga:

"Dari laporan masyarakat, petugas melakukan penyelidikan dan penindakan di lokasi," kata Yos, Rabu (15/7).

Dalam operasi yang dilakukan Selasa (14/7), polisi mengamankan tiga orang berinisial SO (49), ID (46), dan NR (47). SO diketahui merupakan pemilik perahu yang digunakan saat ketiganya diduga mengonsumsi sabu.

Saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1,6 gram sabu dan satu alat isap yang diduga digunakan para tersangka.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan awal, SO mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial R yang kini masih dalam pengejaran polisi.

"Pengakuannya, barang itu diperoleh dari seseorang berinisial R yang saat ini masih buron," ujarnya.

Polda Jateng menangkap tiga pria yang diduga menggunakan sabu di atas perahu di Kecamatan Wedung, Demak. Polisi menyita sabu dan alat isap.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pesta sabu narkoba Sabu polisi demak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU