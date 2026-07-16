Asyik Nyabu di Atas Perahu, Tiga Pria Demak Ditangkap Polisi

jateng.jpnn.com, DEMAK - Polda Jawa Tengah menangkap tiga pria yang diduga mengonsumsi narkotika jenis sabu di atas sebuah perahu yang bersandar di tepi sungai di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.

Penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di lokasi tersebut.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur mengatakan pengungkapan kasus bermula dari informasi warga yang langsung ditindaklanjuti petugas.

"Dari laporan masyarakat, petugas melakukan penyelidikan dan penindakan di lokasi," kata Yos, Rabu (15/7).

Dalam operasi yang dilakukan Selasa (14/7), polisi mengamankan tiga orang berinisial SO (49), ID (46), dan NR (47). SO diketahui merupakan pemilik perahu yang digunakan saat ketiganya diduga mengonsumsi sabu.

Saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1,6 gram sabu dan satu alat isap yang diduga digunakan para tersangka.

Dari hasil pemeriksaan awal, SO mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial R yang kini masih dalam pengejaran polisi.

"Pengakuannya, barang itu diperoleh dari seseorang berinisial R yang saat ini masih buron," ujarnya.