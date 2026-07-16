1,2 Juta NIK Warga Jateng Dicuri Teknisi Ponsel, Dipakai Aktivasi SIM

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 1.239.573 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jawa Tengah (Jateng) penerima manfaat bantuan sosial (bansos) diduga dicuri. Jutaan data tersebut dibobol dari laman resmi Dinas Sosial (Dinsos) Jateng.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Jateng Elliya Ch mengatakan data curian itu tidak digunakan untuk pinjaman online (pinjol) maupun penipuan, melainkan dijual secara ilegal untuk mengaktifkan kartu SIM.

“Dari informasi yang kami terima, data itu digunakan untuk mengaktifkan nomor HP. Jadi yang membeli kartu tidak perlu lagi mendaftarkan NIK sendiri karena sudah menggunakan NIK orang lain,” kata Elliya dikonfirmasi, Kamis (16/7).

Kasus pencurian data pribadi tersebut sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten. Pihaknya pertama kali menerima informasi dugaan pencurian data dari Polda Banten pada 12 Februari 2026 lalu.

Dalam kasus ini, Elliya menyebut di luar kendali Dinsos Jateng. Pasalnya, pihaknya bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Digital (Komdigi) telah melakukan pengelolaan keamanan data sesuai prosedur standar operasional.

“Kami sudah menerapkan SOP pengelolaan data. Bahkan pengelolaan keamanan data juga bekerja sama dengan Komdigi. Jadi bukan berarti tidak ada sistem pengamanan seperti yang beredar,” ujar Elliya.

Begitu menerima laporan dari Polda Banten, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Komdigi untuk memeriksa sistem keamanan dan mengevaluasi. “Sekarang pengawasan terhadap sistem juga kami lakukan lebih intensif agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

Sementara itu, identitas pemilik data yang diretas hingga kini masih belum diketahui. Elliya mengatakan saat ini sedang meningkatkan benteng keamanan data seluruh warga Jateng agar kasus serupa tak terulang kembali. “(Termasuk, red) melakukan langkah-langkah preventif supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.