JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Mantan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Ditahan di Lapas Perempuan Semarang

Mantan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Ditahan di Lapas Perempuan Semarang

Jumat, 17 Juli 2026 – 14:12 WIB
Mantan Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq Ditahan di Lapas Perempuan Semarang - JPNN.com Jateng
Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Eks Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq resmi masuk menjadi narapidana Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Perempuan Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (16/7).

Penahanan dilakukan karena penyanyi lagu Cik Cik Bum Bum itu sebentar lagi akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Kamis (23/7) mendatang.

Kepala Lapas Perempuan Semarang Darmalingganawati mengatakan penitipan narapidana ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga:

“Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada yang bersangkutan,” kata Darmalingganawati kepada JPNN.com, Jumat (17/7).

Dia menyatakan semua tahanan titipan akan diperlakukan sama sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku. Mulai dari pengecekan kelengkapan administrasi, pengecekan kesehatan, pengecekan badan dan barang.

"Kami menjunjung tinggi prinsip keadilan, Siapa pun yang berada di dalam lapas, kami perlakukan setara tanpa ada perbedaan status sosial maupun jabatan sebelumnya," ujarnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadia Arafiq pada 3 Maret 2026.

Lapas Perempuan Semarang menerima Fadia A Rafiq sebagai tahanan titipan sama menjalani sidang kasus korupsi yang menjeratnya.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng pekalongan semarang Lapas Perempuan kpk korupsi bupati pekalongan fadia arafiq

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU