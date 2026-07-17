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Eks Bupati Pekalongan Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Semarang

Jumat, 17 Juli 2026 – 20:13 WIB
Eks Bupati Pekalongan Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Semarang - JPNN.com Jateng
Eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat eks Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ke Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang.

Juru Bicara Pengadilan Hadi Sunoto mengatakan pelimpahan berkas dari lembaga antirasuah itu diterima pada Kamis (16/7) kemarin.

“Iya dari KPK sudah dilimpahkan,” kata Hadi saat dikonfirmasi, Jumat (17/7).

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Majelis hakim pun telah dibentuk. Majelis diketuai Rightmen MS Situmorang, dan Emma Ellyani dan Arief Noor Rokhman sebagai anggota. Agenda sidang perdana akan digelar di Pengadilan Tipikor Kota Semarang pada Kamis (23/7) mendatang.

"Sudah dijadwalkan Kamis pukul 13.00 WIB," ujar Hadi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadia Arafiq pada 3 Maret 2026.

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Kemudian KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

KPK menyatakan terdapat aliran dana ke keluarga Fadia hingga sekitar Rp 19 miliar, sementara itu kerugian negara akibat praktik tersebut ditaksir mencapai Rp 24 miliar. (ink/jpnn)

Sidang perdana dugaan kadus korupsi yang menjerat Fadia Arafiq akan digelar di Pengadilan Tipikor Semarang.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   pekalongan Jawa Tengah semarang korupsi bupati pekalongan fadia arafiq

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