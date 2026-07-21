Pemuda di Semarang Utara Dibacok, Pelaku Kabur Bawa Ponsel Korban

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi pembacokan terjadi kembali di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kali ini, seorang pemuda di Semarang Utara menjadi korban sabetan senjata tajam hingga telinga nyaris putus.

Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV yang diterima JPNN.com, pelaku mengejar korban lalu menyerangnya secara membabi buta di depan sebuah rumah. Tampak seorang berusaha menghantikan aksi pelaku, tetapi sia-sia.

Korban yang terpojok mendapat serangan yang melukai terlinga. Pelaku juga menggasak ponsel korban.

Peristiwa itu terjadi di Purwogondo, Semarang Utara pada Senin (20/7)sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu, korban bernama inisial C (20) yang berjalan sendirian dihampiri pekaku AW (34) yang berboncengan sepeda motor.

“Tanpa ada sebab maupun perlawanan, pelaku turun dari sepeda motor lalu langsung membacok korban menggunakan senjata tajam jenis celurit hingga mengenai telinga korban,” ujar Plt Wakasatreskrim Polrestabes Semarang AKP Johan Widodo kepada awak media, Selasa (21/7).

Setelah melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motornya dengan membawa ponsel milik korban.

“Kuping korban nyaris putus karena dibacok. Setelah itu langsung dibawa ke RSUP Kariadi dan melapor ke Polrestabes Semarang,” ujarnya.

Mendapat laporan tersebut, Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Semarang menyelidiki kasus tersebut. Pelaku yang sempat kabur ditangkap di tempat persembunyiannya.