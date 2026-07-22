Pembacok Pemuda di Semarang Utara Ditangkap, Ini Motifnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi meringkus pembacok pemuda yang beraksi di Purwogondo, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pelaku berinisial AW (34) ditangkap tanpa perlawanan di rumah orang tuanya Jalan Petek, Semarang Utara.

“Kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Jalan Petek,” kata Plt Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Johan Widodo kepada awak media, Selasa (21/7).

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Dalam kasus ini, AKP Johan menyatakan pelaku dan korban C (20) tidak saling mengenal. Kini, pihaknya juga mendalami seorang yang berboncengan dengan pelaku.

“Korban dan pelaku tidak saling mengenal. Motifnya hanya pencurian handphone,” ujar AKP Johan.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah celurit, ponsel milik korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi.

“Handphone itu rencananya akan dijual. Sebelum sempat dijual, pelaku sudah kami lakukan penangkapan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, aksi pembacokan terjadi kembali di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kali ini, seorang pemuda di Semarang Utara menjadi korban sabetan senjata tajam hingga telinga nyaris putus.