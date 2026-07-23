Viral, Kronologi Debitur Perempuan Dilecehkan DC Pinjol di Purworejo

jateng.jpnn.com, PURWOREJO - Viral video debt collector (DC) atau penagih utang pinjaman online (pinjol) menagih seorang perempuan disertai dugaan pelecehan seksual di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Kasus ini bermula dari video yang beredar luas di media sosial, tampak polisi menggerebek sebuah kamar indekos di daerah Purworejo.

Terdengar seorang pria mengatakan bahwa yang berada di kamar merupakan istrinya bersama pria debt collector diduga melecehkan sang istri.

Perkara tersebut kemudian dilaporkan oleh korban ke Polsek Bayan, Polres Purworejo.

“Jadi Polsek Bayan kedatangan masyarakat untuk dimintai pelayanan untuk mendatangi sebuah kos-kosan yang diduga di situ ada istrinya,” kata Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Dwiyono saat dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (23/7).

“Setelah itu ternyata betul sebagaimana yang ada di medsos, ada di dalam kos-kosan sama seorang laki-laki," ujarnya, menambahkan.

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Dia mengatakan laki-laki yang berada di dalam kamar itu merupakan penagih utang pinjol, sedangkan perempuannya adalah debiturnya.

“Latar belakangnya si perempuan itu memiliki utang pinjol karena tidak menepati pembayaran, ditagih lewat WhatsApp kemudian didatangi. Setelah itu terjalin komunikasi yang kemudian sampai mengarah kepada arah ke itu. Utangnya sekitar Rp 4 juta,” ujarnya.