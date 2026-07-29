Wajah Mahasiswi Kampus Solo Diedit Jadi Konten Pornografi, Korban Lapor Polda Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Surakarta, Jawa Tengah menjadi korban pelecehan seksual berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Dalam kasus ini, wajah korban berinisial E itu dipasangkan dengan tubuh orang lain dalam keadaan tanpa busana lalu disebar ke media sosial.

“Puluhan foto diedit menjadi tidak senonoh menggunakan AI. Wajah asli milik korban, badan posisi berdiri diedit telanjang bulat,” kata kuasa hukum korban, Zainal Petir kepada JPNN.com, Rabu (29/7).

“Kemudian, ada dua video manipulasi yang sedang melakukan adegan hubungan badan dengan berbagai posisi. Wajahnya dia, tetapi leher ke bawah punya orang lain,” kata Petir, menambahkan.

Atas peristiwa yang menimpanya, korban melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polda Jawa Tengah.

Pasalnya, korban sama sekali tidak melakukan hal seperti yang ada di foto maupun video itu. Dampak psikologis yang dialami kliennya sangat berat.

Petir menjelaskan bahwa korban baru mengetahui sejak 1 Januari 2026. Korban E menerima teror dari sejumlah akun anonim Instagram.

“Akun-akun tersebut mengirimkan pesan langsung berisi foto-foto E yang telah diedit menjadi bermuatan pornografi menggunakan AI,” katanya.