Polisi Memburu Pengedit Foto Wajah Mahasiswi Solo Jadi Konten Porno

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) sedang menyelidiki pengedit foto wajah mahasiswi menjadi konten pornografi.

Kasus ini menimpa E, seorang mahasiswi di kampus negeri Kota Surakarta, Jateng. Foto wajah korban dipasangkan dengan tubuh orang lain dalam keadaan tanpa busana lalu disebar ke media sosial.

Pelaku diduga mengambil foto asli korban dari media sosial. Konten pornografi itu kemudian diedarkan melalui tiga akun Instagram dan satu akun Telegram.

Informasi yang dihimpun JPNN.com, ada tujuh korban lain yang diduga mengalami modus serupa dengan korban berasal dari mahasiswa di kampus Surakarta dan Semarang.

“Saat ini, sedang dilakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, Rabu (29/7).

Korban baru mengetahui sejak 1 Januari 2026. Korban E menerima teror dari sejumlah akun anonim Instagram.

Baca Juga: Polisi Tangkap Mahasiswa Unnes Pelaku Pelecehan Perempuan Driver Jastip

“Puluhan foto diedit menjadi tidak senonoh menggunakan AI. Wajah asli milik korban, badan posisi berdiri diedit telanjang bulat,” kata kuasa hukum korban, Zainal Petir.

Kliennya juga sempat berkomunikasi dengan akun-akun anonim tersebut. Hasilnya, mereka mengaku mendapat gambar tak senonoh tersebut dari grup Telegram.