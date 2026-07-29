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Polisi Memburu Pengedit Foto Wajah Mahasiswi Solo Jadi Konten Porno

Rabu, 29 Juli 2026 – 12:55 WIB
Polisi Memburu Pengedit Foto Wajah Mahasiswi Solo Jadi Konten Porno - JPNN.com Jateng
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) sedang menyelidiki pengedit foto wajah mahasiswi menjadi konten pornografi.

Kasus ini menimpa E, seorang mahasiswi di kampus negeri Kota Surakarta, Jateng. Foto wajah korban dipasangkan dengan tubuh orang lain dalam keadaan tanpa busana lalu disebar ke media sosial.

Pelaku diduga mengambil foto asli korban dari media sosial. Konten pornografi itu kemudian diedarkan melalui tiga akun Instagram dan satu akun Telegram.

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Informasi yang dihimpun JPNN.com, ada tujuh korban lain yang diduga mengalami modus serupa dengan korban berasal dari mahasiswa di kampus Surakarta dan Semarang.

“Saat ini, sedang dilakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, Rabu (29/7).

Korban baru mengetahui sejak 1 Januari 2026. Korban E menerima teror dari sejumlah akun anonim Instagram.

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“Puluhan foto diedit menjadi tidak senonoh menggunakan AI. Wajah asli milik korban, badan posisi berdiri diedit telanjang bulat,” kata kuasa hukum korban, Zainal Petir.

Kliennya juga sempat berkomunikasi dengan akun-akun anonim tersebut. Hasilnya, mereka mengaku mendapat gambar tak senonoh tersebut dari grup Telegram.

Wajah mahasiswi kampus negeri di Kota Surakarta diedit menjadi konten porno, kini polisi sedang memburu pelakunya.
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TAGS   polda jateng surakarta semarang mahasiswi porno konten

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