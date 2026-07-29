Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Setahun Lalu Sempat Berkomitmen Cegah Korupsi

jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi operasi ke-18 lembaga antirasuah sepanjang 2026.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut.

"Benar," kata Fitroh kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/7).

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Penangkapan Anom menjadi sorotan karena sekitar setahun sebelumnya, tepatnya pada 16 Juni 2025, KPK pernah menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam pertemuan itu, KPK mengingatkan tiga sektor yang dinilai paling rawan korupsi, yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Saat itu, Anom menyatakan komitmennya melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan mengaku menjadikan kasus OTT yang menjerat Bupati Pemalang periode 2021–2025 Mukti Agung Wibowo sebagai pelajaran.

"Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama," kata Anom dalam rapat tersebut.

Namun, komitmen itu kini berbanding terbalik dengan kenyataan setelah dirinya justru diamankan dalam OTT KPK.