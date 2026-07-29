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Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, 21 Orang Ikut Diamankan

Rabu, 29 Juli 2026 – 14:05 WIB
Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, 21 Orang Ikut Diamankan - JPNN.com Jateng
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamanan 21 orang dalam OTT Bupati Pemalang. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para pihak yang diamankan berasal dari tiga daerah, yakni Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo.

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan seorang di Purworejo," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7).

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Menurut Budi, salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Dari total 21 orang yang diamankan, KPK membawa 12 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.

Lima orang yang diamankan di Jakarta telah berada di kantor KPK, sedangkan enam orang dari Pemalang dan satu orang dari Purworejo dijadwalkan tiba pada Rabu siang hingga sore.

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Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang.

OTT tersebut menjadi operasi tangkap tangan ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

KPK mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
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TAGS   ott kpk Bupati Pemalang Pemalang anom widiyantoro kpk korupsi

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