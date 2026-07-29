KPK Mengamankan Rp2 Miliar Lebih saat OTT Bupati Pemalang

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan penyidik dalam operasi yang digelar pada Selasa (28/7).

"Tim mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai lebih dari Rp2 miliar," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7).

Selain uang tunai, KPK juga menyita sejumlah barang bukti lain. Namun, lembaga antirasuah itu belum mengungkapkan secara rinci karena masih dalam proses penyidikan.

Budi menambahkan, penyidik telah menyegel sejumlah lokasi yang akan digeledah setelah penetapan tersangka dilakukan.

"Itu menjadi salah satu titik yang dibutuhkan untuk dilakukan penggeledahan dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan yang diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 21 orang di tiga lokasi berbeda, yakni lima orang di Jakarta, 15 orang di Kabupaten Pemalang, dan satu orang di Kabupaten Purworejo.

Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.