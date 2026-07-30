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OTT Bupati Pemalang Berbuntut Dua Kasus, Oknum KPK Ikut Terseret

Kamis, 30 Juli 2026 – 13:00 WIB
OTT Bupati Pemalang Berbuntut Dua Kasus, Oknum KPK Ikut Terseret - JPNN.com Jateng
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro berjalan menuju mobil tahanan dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026). ANTARA/HO-KPK

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan baru dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Perkara tersebut kini dipecah menjadi dua klaster penyidikan, salah satunya berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh oknum internal KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah penyidik menggelar perkara pada Rabu (29/7) malam.

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"Tadi malam telah dilakukan ekspose, dan diputuskan bahwa atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk dua klaster perkara," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7).

Budi menjelaskan klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang hingga pihak swasta.

Sementara itu, klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum KPK terhadap Anom.

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"Klaster kedua, yakni terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang," ujarnya.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci identitas maupun peran para tersangka dalam masing-masing klaster.

KPK mengungkap kasus korupsi Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terbagi dalam dua klaster. Salah satunya menyangkut dugaan pemerasan oleh oknum KPK.
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TAGS   ott bupati pemalang kpk ott kpk pemerasan anom widiyantoro Bupati Pemalang

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