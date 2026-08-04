Paket Narkoba Dilempar ke Lapas Semarang, Petugas Selidiki Pelakunya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus pelemparan paket dari luar tembok, Selasa (4/8).

Dalam paket tersebut, petugas menemukan 300 butir Alprazolam, 45 butir Riklona, dan satu paket yang diduga sabu. Barang bukti itu ditemukan saat petugas melakukan pengawasan di area brandgang luar sebelah utara Lapas Kelas I Semarang.

Peristiwa bermula sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu, petugas Lapas Semarang, Aditya Siko dan Dany Marsa, tengah melaksanakan pengawasan kegiatan pertanian di area tersebut.

Ketika melakukan patroli, keduanya menemukan sebuah bungkusan mencurigakan yang dibungkus plastik hitam dan dililit lakban hitam.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan Kepala Seksi Keamanan serta Kepala Seksi Pencegahan dan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Portatib) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pembongkaran bungkusan dilakukan dengan disertai dokumentasi sebagai bagian dari prosedur pengamanan barang bukti.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 300 butir yang diduga Alprazolam dan 45 butir yang diduga Riklona. Selain itu, ditemukan satu paket yang diduga sabu yang masih menunggu proses penimbangan.

Di dalam bungkusan tersebut juga terdapat batu kerikil yang diduga digunakan sebagai pemberat agar paket dapat dilempar melewati tembok lapas.